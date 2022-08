AWS

Aussenwerber leisten freiwilligen Sparbeitrag

Aussenwerber leisten freiwilligen Sparbeitrag

Die Screens sollen in der ganzen Schweiz ab Oktober in der Nacht freiwillig eine Stunde länger ausschalten.

Die Screens sollen in der ganzen Schweiz ab Oktober in der Nacht freiwillig eine Stunde länger ausschalten. Der entsprechende Stromverbrauch sinke so um 5 bis 7 Prozent, teilte der Verband Aussenwerbung Schweiz mit.