Das Jobvermittlungsunternehmen «Digital Heads» feierte vergangene Woche im In-Restaurant Giesserei in Zürich-Oerlikon sein zehnjähriges Jubiläum. Die Firma wurde 2012 von Barbara Wieser gegründet, die bis heute als alleinige Inhaberin und Geschäftsführerin amtet. Barbara Wieser konnte viel Branchenprominenz wie APG-CEO Markus Ehrle, TX-Group-Verwaltungsrat Christoph Tonini, Ex-Publigroupe-Chef Hans-Peter Rohner oder CH-Media-Geschäftsführer Axel Wüstmann begrüssen. Die kurze Begrüssung hielt der Zürcher Stadtrat und ehemalige Jean-Frey-CEO Filippo Leutenegger. Die gute Stimmung unter den Gästen wurde durch Comedian Michel Gammenthaler in Höchstform gebracht.





Barbara Wieser hatte bereits im Jahr 2002 die Vision, dass Digitalisierung in Zukunft der Schlüssel zum Erfolg sein würde – für ihre Kundinnen und Kunden, ihre Kandidatinnen und Kandidaten und – last but not least – für ihr Unternehmen.



Das Unternehmen, das sich heute in Erlenbach befindet, beschäftigt sechs Mitarbeitende und fokussiert sich auf die Vermittlung von Führungskräften und Fachspezialisten für führende Omnichannel- und Retail-Unternehmen, internationale Handelsunternehmen, namhafte Luxusbrands sowie innovative Media- und Kommunikationsagenturen. «Creating Future» ist bis heute Barbara Wiesers Credo. (pd/ma)