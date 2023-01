I Believe In You: Jocelyn Sommer wird Geschäftsführer

Die Geschäftsführung der Sportmarketing-Agentur und Crowdfunding-Plattform I Believe In You wurde per 1. Januar an Jocelyn Sommer übergeben. Er tritt damit die Nachfolge von Philipp Furrer an, der sich als einer der «I Believe In You»-Gründer nach über zehn Jahren per Ende 2023 ganz aus dem operativen Geschäft zurückziehen wird.

Bereits seit 2021 führen Philipp Furrer und Jocelyn Sommer gemeinsam das Unternehmen. Dabei haben sie das Geschäft stetig weiterentwickelt und als eine der vielen Massnahmen die Sportmarketing-Agentur IBIY Media gegründet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Leitung von IBIY Media lag bereits bisher primär in den Händen von Jocelyn Sommer. Die Agentur betreut für ihre Kunden inzwischen zahlreiche Social-Media-Kanäle, setzt Videokampagnen um und berät rund um die Themen Sport-Kommunikation sowie Sponsoringaktivierung.

Philipp Furrer, welcher laut Mitteilung «massgeblichen Anteil am Aufbau und Erfolg von I Believe In You hatte», wird das Unternehmen per Ende 2023 verlassen. Bis dahin wird er sein IT- und Company-Know-how weiterhin für die Weiterentwicklung von ibelieveinyou.ch einsetzen.

Unter dem Brand I Believe In You vereinen sich die Sportmarketing-Agentur IBIY Media und die Crowdfunding-Plattform ibelieveinyou.ch. (pd/cbe)