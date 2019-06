Dentsu Aegis: Jonas Eliassen wird Chief Commercial Officer

Nach drei Jahren als Managing Director der Carat übernimmt Jonas Eliassen per August als Chief Commercial Officer (CCO). Die neu geschaffene Stelle beinhalte unter anderem die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells der Dentsu-Agenturen. In seiner aktuellen Rolle als Managing Director und New Business Lead verantwortet Eliassen einige Medienetats der Schweiz und zähle unter anderem die Pitchgewinne von Migros, Ikea und Heineken zu seinen Erfolgen. Er sei seit über 20 Jahren in der Schweizer Kommunikations- und Medienbranche zuhause und sowohl bei Agenturen als auch bei Publishern tätig gewesen, wie es in einer Mitteilung heisst.







Die Nachfolge als Managing Director der Carat übernehme Andrea Wieseke, die zuvor als Group Director für den Coca Cola Account bei Mediacom in Österreich und der Schweiz sowie als Digital Director bei der OMD in Wien tätig war. (pd/log)