Publiziert am 05.05.2026

Zum 50-Jahr-Jubiläum lud die St. Galler Kommunikationsagentur Die Botschafter über 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auf den Säntisgipfel – und stellte dabei eine grundlegende Frage ins Zentrum: Wie macht Kommunikation Entscheidungen tragfähig?

Entscheidungsarchitekt Reto Blum zeigte in Live-Experimenten, dass Entscheide selten rational fallen. Zudem hielt er fest, dass künstliche Intelligenz zwar Unterstützung bieten kann, gleichzeitig aber das eigenständige Denken gefährdet.

Im Podiumsgespräch waren sich Glarner Landammann Kaspar Becker, CSIO-Präsidentin Nayla Stössel und Tobias Trütsch von der Universität St. Gallen einig: Wer Entscheide mehrheitsfähig machen will, muss Anspruchsgruppen früh und direkt einbeziehen. Agenturgründer Peter Thoma erinnerte daran, dass die Kommunikationsbranche Umbrüche kennt und diese immer wieder gemeistert hat.

Den Abschluss des Anlasses bildete die Präsentation des Buchs «Always next. Entscheidungsmomente: Kommunikation, die wirkt» durch Managing Partner Axel Thoma. Das Werk vereint Beiträge von über 130 Autorinnen und Autoren aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. (pd/cbe)