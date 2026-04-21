Ford Schweiz: Julie Garnero heisst die neue Marketingchefin

Publiziert am 21.04.2026

Garnero bringt Erfahrung von mehreren Automobilmarken mit: Vor ihrer Zeit bei Mercedes-Benz verantwortete sie rund sieben Jahre lang Marketing und Kommunikation von Citroën und DS Automobiles in der Schweiz. Weiter war als Projekt- und Kampagnenleitung bei der Organisation Marketing Schweizer Holz MSH tätig.

Bei Ford Schweiz folgt Garnero auf Ute Eichstetter, die bisher das Marketing der Automarke leitete. «Ihre ausgewiesene Expertise wird entscheidend dazu beitragen, unsere Marke weiter zu stärken», lässt sich Carsten Mooren, Managing Director von Ford Schweiz, in einer Medienmitteilung zitieren. (pd/nil)