Publiziert am 05.03.2026

Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) lanciert zur Veröffentlichung des Schweizer Jugend- und Demokratiemonitors 2025 erstmals eine Influencerinnen-Kampagne in Zusammenarbeit mit der Agentur House of Influence (HOI). Influencerinnen aus Deutsch- und Westschweiz bereiten die Studienergebnisse für junge Zielgruppen auf TikTok und Instagram auf, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die repräsentative Befragung von Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren untersucht Vertrauen in politische Institutionen, politisches Interesse sowie Medienkonsum und dessen Rolle bei der Informationsbeschaffung. Die aktuelle Ausgabe trägt den Titel «Politisch interessierte Jugendliche in einer zu komplexen Welt».

Ziel der Kampagne ist es, die Erkenntnisse einem breiteren jungen Publikum zugänglich zu machen. «Uns ist es ein grosses Anliegen, dass die Studie nicht nur über junge Menschen forscht, sondern die für sie sehr relevanten Erkenntnisse auch zugänglich gemacht werden», wird Sara Schmid, Co-Geschäftsführerin des DSJ, zitiert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jennifer Kitzka (@jennykitzka)

Elvira Diez, Projektleiterin bei HOI, betont: «Bereits in den Kick-Off Calls wurde deutlich, dass die Influencerinnen aus den Studienergebnissen insbesondere zwei Themen priorisierten: Psychische Gesundheit als politisch zentrales Anliegen vor allem für junge Frauen sowie Social Media als wichtige Informationsquelle. Diese Ergebnisse verknüpften sie kreativ mit ihren eigenen Erfahrungen.»

Die ersten Videos sind bereits auf den Plattformen online. (pd/cbe)