Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) lanciert zur Veröffentlichung des Schweizer Jugend- und Demokratiemonitors 2025 erstmals eine Influencerinnen-Kampagne in Zusammenarbeit mit der Agentur House of Influence (HOI). Influencerinnen aus Deutsch- und Westschweiz bereiten die Studienergebnisse für junge Zielgruppen auf TikTok und Instagram auf, wie es in einer Mitteilung heisst.
@mrsfluffle - in Kooperation mit DSJ - Wo holsch du dir politischi News? ? Spannendi Fakten & Updates zu Jugend, Politik, politischer Bildig und Mitsprach findsch im Schweizer Jugend- und Demokratiemonitor 2025 vom DSJ – @DSJ•FSPJ•FSPG ?? #DSJ #Demokratie #Demokratiemonitor ♬ original sound - Mara?
Die repräsentative Befragung von Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren untersucht Vertrauen in politische Institutionen, politisches Interesse sowie Medienkonsum und dessen Rolle bei der Informationsbeschaffung. Die aktuelle Ausgabe trägt den Titel «Politisch interessierte Jugendliche in einer zu komplexen Welt».
Ziel der Kampagne ist es, die Erkenntnisse einem breiteren jungen Publikum zugänglich zu machen. «Uns ist es ein grosses Anliegen, dass die Studie nicht nur über junge Menschen forscht, sondern die für sie sehr relevanten Erkenntnisse auch zugänglich gemacht werden», wird Sara Schmid, Co-Geschäftsführerin des DSJ, zitiert.
Elvira Diez, Projektleiterin bei HOI, betont: «Bereits in den Kick-Off Calls wurde deutlich, dass die Influencerinnen aus den Studienergebnissen insbesondere zwei Themen priorisierten: Psychische Gesundheit als politisch zentrales Anliegen vor allem für junge Frauen sowie Social Media als wichtige Informationsquelle. Diese Ergebnisse verknüpften sie kreativ mit ihren eigenen Erfahrungen.»
Die ersten Videos sind bereits auf den Plattformen online. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei DSJ: Yannick Zryd (Projektleitung Kampagne) , Sara Schmid, Julia Kopf (Projektleitung Studie); verantwortlich bei House of Influence: Tanja Herrmann (Strategie), Elvira Diez (Projektleitung).