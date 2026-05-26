Kunstmuseum Bern: Kampagne gewinnt deutschen Kommunikationspreis

Publiziert am 26.05.2026

Am 21. Mai 2026 wurden in Berlin zum 16. Mal die Deutschen Preise für Onlinekommunikation (DPOK) vergeben. Das Berner Museum gewann in der Kategorie «Wissenschaft, Bildung & Kultur» den ersten Platz, in der Kategorie «Kreativste Kampagne des Jahres» den zweiten – noch vor Ikea und anderen grossen Marken. Insgesamt wurden über 500 Einreichungen aus dem DACH-Raum eingereicht.

Ausgezeichnet wurde die Social-Media-Kampagne «Kirchner ist zurück», die das interne Team Digitale Kommunikation des Museums entwickelt und umgesetzt hat. Sie umfasste vier Videos, in denen der Schauspieler Oliver Möller den Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner verkörpert. Die Inhalte wurden auf Instagram, Facebook, YouTube, der Website, im Digital Guide sowie via Newsletter verbreitet und erreichten laut Angaben des Museums über 600'000 Personen.

Die Kampagne begleitete die Ausstellung «Kirchner x Kirchner», die vom 12. September 2025 bis 11. Januar 2026 im Kunstmuseum Bern zu sehen war und laut Mitteilung über 52'000 Besuchende verzeichnete. (pd/cbe)

Eine Übersicht aller Gewinnerinnen und Gewinner finden Sie hier.