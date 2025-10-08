Outdoor Media: Kampagne mit Flugzeiten abgestimmt

Publiziert am 08.10.2025

Wetter, Standort, Uhrzeit: Immer öfters greifen Mediaplaner auf verschiedene Daten zurück, um DOOH-Kampagnen programmatisch auszurollen. Für den Finanztechnologiespezialisten Avaloq stützte sich Outdoor Media auf den Flugplan der Flughäfen Zürich, Genf, Frankfurt und Singapur.

Die Kampagne zur Lancierung der Studie «Avaloq Wealth Insights 2025» spielte Werbespots ausschliesslich in Departure-Bereichen aus, von denen Flüge in bestimmte Finanzmetropolen starteten – zeitlich abgestimmt auf die jeweiligen Abflüge. Ziel war es, reisende Finanzfachleute anzusprechen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die digitale Aussenwerbung wurde durch Print- und Online-Massnahmen ergänzt. (pd/spo)