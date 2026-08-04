TCS: Kampagne rückt das Bremsen ins Zentrum

Publiziert am 04.08.2026

Umgesetzt wird die Kampagne «Luege | Brämse | Halte» im Auftrag des Fonds für Verkehrssicherheit (FVS) seit 2025 (persoenlich.com berichtete). Federführend ist beim TCS die Abteilung Verkehrssicherheit. Entstanden ist die Kampagne in Zusammenarbeit mit der Agentur Farner.

Nach der Wahrnehmung («Luege») im ersten Jahr steht nun das rechtzeitige Verlangsamen im Vordergrund («Brämse»), 2027 folgt das Anhalten («Halte»). Für Polizeikorps, Gemeinden und Schulen stellt der TCS neue Visuals bereit, dazu kommt auf safe2school.ch ein Tempo-Check, der zeigt, wie sich der Anhalteweg mit steigendem Tempo verlängert.

Weitere Elemente der Kampagne wurden bereits früher vorgestellt: Die Initiative «Ich halte für jedes Kind ganz an», die Kampagnenaufkleber auf die Fahrzeuge der Transportbranche bringt, lancierte der TCS im Juni am Trucker Festival in Interlaken – gemeinsam mit dem Nutzfahrzeugverband Astag und dem Berufsverband Les Routiers Suisses. Und die Sicherheitsweste «Lumi», die zum Schuljahr 2026/27 den 1975 eingeführten Leuchtbändel «Triki» ablöst, kommunizierte er Ende März. (pd/nil)