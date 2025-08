TCS: Kampagne nimmt Autofahrer in die Pflicht

Publiziert am 05.08.2025

Zum Schulbeginn 2025 lanciert der Touring Club Schweiz (TCS) eine nationale Kampagne, um den Schulweg von Kindern sicherer zu gestalten. Hintergrund der Initiative sind die Unfallzahlen des Bundesamts für Strassen: 2024 verunglückten 455 Kinder auf dem Schulweg – durchschnittlich mehr als ein Kind pro Tag. Die Kampagne richtet sich primär an Fahrzeuglenkende und fordert diese zu angepasstem Verhalten auf, wie es in einer Medienmitteilung des TCS heisst. Den Auftrag dazu gab der Fonds für Verkehrssicherheit (FVS).

Botschaft ergänzt das bekannte «Warte, luege, lose, laufe»

Der Merkspruch «Luege, Brämse, Halte» gibt konkrete Verhaltensregeln vor: Wachsamkeit für unerwartet auftauchende Kinder, rechtzeitiges Bremsen in unübersichtlichen Bereichen und vollständiges Anhalten vor Fussgängerstreifen. Die Botschaft ergänzt die bereits bestehende Regel für Kinder «Warte, luege, lose, laufe».

An der Umsetzung beteiligen sich verschiedene Akteure: Polizeiinstruktoren vermitteln die Sicherheitsregeln in Schulen, Lehrpersonen integrieren die Inhalte in den Unterricht, Gemeinden bringen entsprechende Schilder und Plakate an. Eltern sollen als Vorbilder fungieren.

Ein spezielles Element der Kampagne ist ein Duftbaum, entwickelt in Kooperation mit dem Aromatherapie-Unternehmen Farfalla. Kinder basteln diese im Unterricht und geben sie ihren Eltern für das Auto mit (Bild unten). Der Duft soll Konzentration fördern und an umsichtiges Fahren erinnern.





Die Kampagne verwendet weitere Materialien wie Unterrichtshilfen, Plakate und Beschilderung im öffentlichen Raum.

Der TCS wurde aufgrund seiner Erfahrung in der Verkehrssicherheit von einer Expertengruppe für die Durchführung ausgewählt. (pd/nil)