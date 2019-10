Swisscard: Kampagne soll Zürcher Quartier beleben

Die Kampagne soll das Bewusstsein für die lokalen Geschäfte schärfen und den Blick auf die Besonderheiten verschiedener Stadtviertel lenken, wie es in einer Mitteilung von Freitag heisst. An der Schweizer Kampagne nähmen über 40 lokale Quartierbetriebe aus den Bereichen Hotellerie, Wellness, Shopping und Gastronomie aus dem Zürcher Quartier «TRIBEKA» («TRIangel BEim Kanzleiareal») in den Kreisen 3 und 4 teil. Inhaber einer «American Express»-Karte der Swisscard AECS erhalten bei einem Einkauf ab 20 Franken mit ihrer Kreditkarte in den teilnehmenden Geschäften nach Ablauf der Aktion eine Gutschrift von zehn Franken auf ihr Kreditkartenkonto. Die Aktion läuft vom 26. Oktober bis am 9. November 2019.

Die «Shop Small»-Kampagne wurde 2010 als Teil des «Small Business Saturday» in den USA lanciert, um kleine Betriebe am Samstag nach Thanksgiving zu unterstützen. In den folgenden Jahren feierten ähnliche Kampagnen in Australien, Grossbritannien und Japan erste Erfolge. 2019 unterstützt American Express zum ersten Mal Zürcher Quartierbetriebe.

«Mit den Karten von American Express kann in der Schweiz in sehr vielen kleinen und grossen Verkaufsstellen bezahlt werden», lässt sich Alex Friedli, Head of Business-to-Business von Swisscard AECS, in der Mitteilung zitieren. «Wir beschäftigen uns aktiv mit den Bedürfnissen unserer Karteninhaber und Händler und entwickeln unsere Angebote aus diesem Wissen heraus. So entstehen einzigartige Erlebnisse wie diese Kampagne. Indem wir kleineren Quartierläden die Tür zu einer kaufkräftigen Kundschaft öffnen und diese lokal einkaufen, fördern wir die hiesige Wirtschaft. Und wenn diese erfolgreich ist, profitieren wir alle davon.» (pd/lol)