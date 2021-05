Die aktuelle Kampagne der Sportmarke On konnte dank effektiver Werbemittel von Teads eine Sichtbarkeit von über 80 Prozent erzielen. Erst im Januar launchte On in Kooperation mit Teads seine Kampagne. Ziel war es, die Brand Awareness des Sportherstellers zu steigern sowie die Werbemittel für grössere Sichtbarkeit entsprechend anzupassen, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch wenn die Werbemittel auf Sichtbarkeit optimiert worden seien, hätten sie zusätzlich «ausgezeichnete Klickraten» erzielt. Zurückzuführen sei dies «auf die hochwertigen Creatives». Ein Blick auf das Nutzerverhalten zeige ausserdem, dass auch die Klickqualität überzeuge.

On ist laut Mitteilung «eine etablierte Marke mit mehr als sieben Millionen Lauf-Fans in mehr als 50 Ländern, die nur noch eines an ihren Füssen spüren möchten: die Schuhe des Schweizer Herstellers». Um weiter zu expandieren, habe sich das Unternehmen 2020 mit der globalen Mediaplattform Teads «einen kompetenten Partner gesucht». Mit Hilfe von dessen InRead-Formaten (Scroller und Flow in den Grössen Landscape und Square) habe On im Januar über die Webseiten von Teads Premium-Publishing-Partnern eine neue, gross angelegte Kampagne ausgespielt.

Teamwork von On und Teads führt zum Ziel

Das Ziel der gemeinsamen Kampagne war es laut Mitteilung, die Bekanntheit der Marke zu steigern. Die Kampagne sollte dahingehend optimiert werden, um die sichtbaren Impressions zu maximieren. Dafür haben die Teams von On und Teads im Vorfeld jene Werbeformate festgelegt, die am ehesten auf die Kampagnenziele einzahlen. Nachdem die Experten von Teads die Formate an die Bedürfnisse von On angepasst hatten, wurde die Kampagne in der Schweiz, Deutschland, Grossbritannien und den USA ausgespielt.

«Mit der Performance sind wir sehr zufrieden: Zum einen mit den hochwertigen Platzierungen der Teads-Werbemittel, aber auch der Wirkung der Creatives, sowie der Klickqualität», wird Ornella Byland, Digital Marketer bei On zitiert. Besonders in der Schweiz konnte On überzeugende Klickzahlen auf die Werbeformate mit geringen Bounce-Raten erzeugen. «Der Austausch und die hervorragende Vorarbeit mit Ornella Byland und den Designern von On hat tolle Creatives hervorgebracht. Es ist für mich keine Überraschung, dass diese Werbemittel von den Usern nicht weg-gescrollt wurden», so Bastian Sarott, Group Account Director bei Teads. (pd/cbe)