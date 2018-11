Crossmedia Award 2019: Kampagnen können eingereicht werden

Im Jahr 2005 hat Goldbach den Crossmedia Award ins Leben gerufen und sucht jetzt bereits zum 15. Mal die besten crossmedialen Kampagnen. Mit dem Crossmedia Award werden Kampagnen ausgezeichnet, die durch ihre innovative und intelligente Vernetzung am meisten überzeugen. Eine unabhängige Fachjury bestehend aus Experten aus Kreativ- und Media-Agenturen sowie Werbeauftraggeber bewertet die Kampagnen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gesucht werden Arbeiten, die 2018 in der Schweiz, Deutschland oder Österreich publiziert wurden. Alle bis zum 16. Januar 2019 eingereichten Projekte werden von einer unabhängiger Jury bewertet und erhalten die Chance, an der Award Night von Best of Swiss Web am 17. April 2019 in der Samsung Hall in Dübendorf prämiert zu werden. (pd/cbe)