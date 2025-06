Schweiz Tourismus: Karin Keller-Sutter heisst EM-Teams willkommen

Publiziert am 19.06.2025

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat im Rahmen der Uefa Women's Euro 2025 eine Videobotschaft für Schweiz Tourismus aufgenommen, heisst es in einer Mitteilung. In dem englischsprachigen Video, das im Bundeshaus gedreht wurde, heisst sie die 16 teilnehmenden Teams willkommen und wirbt mit dem Slogan «In Switzerland, even if you lose, you win» für das Ferienland Schweiz.

Das Video wird weltweit in sozialen Medien geteilt und kommentiert. Medien, Schweizer Botschaften und Fussballspielerinnen haben bereits darauf reagiert. Der schwedische Nationaltrainer Peter Gerhardsson äusserte sich gegenüber der Zeitung Aftonbladet mit den Worten: «Auf keinen Fall. Wir sind dort, um Spiele zu gewinnen.»

Nach Angaben von Schweiz Tourismus ist dies das erste Mal, dass eine Bundespräsidentin oder ein Bundespräsident für die touristische Vermarktung der Schweiz wirbt. «Dieses Engagement der Landesregierung ist ein starkes Signal für die Freude an der Sportkultur – und präsentiert die Schweiz mit viel Humor als weltoffene, gastfreundliche Traumdestination», erklärt Martin Nydegger, Direktor von Schweiz Tourismus. (pd/awe)