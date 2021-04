Accenture Interactive: Karin Libowitzky wird Geschäftsführerin

Karin Libowitzky wird am 1. Mai als Geschäftsführerin bei Accenture Interactive starten. Sie wechselt von Vizeum, wo sie bisher als CEO das Geschäft in Deutschland verantwortete, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit ihr kommt auch Claudia Leischner an Bord, die zuletzt acht Jahre als Managing Director das internationale Gyro-Kreativ-B2B-Netzwerk am Standort Deutschland geführt hat. Leischner wird als Digital Marketing Associate Director für Accenture Interactive zuständig sein. Die beiden sind laut Mitteilung «durch ihre gemeinsame Zeit im Dentsu-Netzwerk ein eingespieltes Team und haben bereits zahlreiche Kunden zusammen betreut».



Libowitzky habe in den letzten fünf Jahren Vizeum Deutschland «inhaltlich stark transformiert und neben der erfolgreichen Fortführung des traditionellen Mediageschäfts die Bereiche Strategie, Daten und Werbewirkungsforschung geprägt». Darüber hinaus bringe sie mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Marketingberatung und Technologie mit. In den Jahren 2010 bis 2015 führte sie das Segment Interactive Media bei SinnerSchrader, wie es weiter heisst. Hier verantwortete sie unter anderem mit NextAudience die Entwicklung der weltweit ersten Echtzeit Datenmanagement-Plattform (DMP).

Leischner und Libowitzky werden sich bei Accenture Interactive «stark darauf fokussieren, die Kette aus Content, Daten und Technologie im Sinne einer integrierten Optimierung von Kundenerlebnissen zu schliessen». Dabei wird laut Mitteilung ganz bewusst der Schwerpunkt auf die Operationalisierung dieses Modells in den bestehenden Strukturen der Marketingorganisationen von Kunden gelegt. (pd/cbe)