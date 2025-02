Mediamarkt: Kaya Yanar ist das Gesicht des Elektronikhändlers

Dertour

Hotelplan soll nach Verkauf den Namen behalten

Der Käufer der Migros-Tochter setzt auf Kontinuität und will an der Marke festhalten, die in der Schweiz eine feste Grösse sei, so die Dertour-Chefin.