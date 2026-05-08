Automotive Summit: Kenny Eichenberger erhält Preis

Publiziert am 08.05.2026

Am Mittwoch fand am Golf Sempach der zweite Automotive Summit Switzerland statt. Die Branchenplattform für Marketing, Vertrieb und Management in der Schweizer Automobilbranche verzeichnete nach eigenen Angaben einen Besucherrekord – die Location stiess dabei an ihre Kapazitätsgrenzen.

Zentrales Moment der Veranstaltung war die Verleihung des «Pioneer in Automotive Excellence Award» an Kenny Eichenberger, Verwaltungsrat der Kenny Auto Center AG. Er wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet und in die Hall of Fame des Automotive Summit Switzerland aufgenommen. Bereits 2025 war Morten Hannesbo, ehemaliger CEO der Amag Group, mit dem Award geehrt worden.

Unter dem Motto «Think digital. Act human» umfasste das Programm Beiträge zu Leadership, künstlicher Intelligenz, digitaler Kundenansprache, Vertriebseffizienz, Employer Branding und Social Media Advertising. Zu den Referentinnen und Referenten zählten unter anderem Rob Spence, Thomas Rücker (Direktor Auto-schweiz), Ines Nägeli (Geschäftsführerin Auto Zürich) sowie Karin Kirchner (Direktorin Kommunikation Renault Group).

Der Automotive Summit Switzerland wird 2027 fortgesetzt. Der Austragungsort soll in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden, wie es weiter heisst. (pd/cbe)

Impressionen zum Automotive Summit finden Sie hier.