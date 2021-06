Agentur am Flughafen: Kernbotschaft aktualisiert und digitalisiert

Die Akademie St. Gallen ist ein kantonales Bildungsinstitut im Bereich der kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Weiterbildung für Erwachsene und mit über 1‘300 Studierenden und mehr als 350 Dozierenden einer der führenden Bildungsanbieter in der Ostschweiz.

Nachdem die Agentur am Flughafen für die Akademie bereits vor rund einem Jahrzehnt einen eigenständigen Markenauftritt entwickelt hat, war es nun an der Zeit, die Kommunikation digitaler und zeitgemässer zu gestalten, ohne dabei den bisherigen Charakter zu verlieren. So wurde gemäss Mitteilung die Kernbotschaft aktualisiert und das bisher kommunizierte, «garantierte Mehrwissen» durch die «ausserordentliche Passion der Dozierenden» ihr Fachwissen an die jungen Erwachsenen weiter zu vermitteln, ausgetauscht.





Die Visualität der Marke erhält nun nicht nur neuen Icons, sondern auch kleine humorvolle Bildgeschichten. Für sämtliche Ausbildungsbereiche wurden unterschiedliche Key Visuals gestaltet, die nun auf der von der Agentur am Flughafen konzipierten und designten Website zu sehen sind.

Verantwortlich bei der Akademie St.Gallen: Thierry Kurtzemann (Dr.oec. HSG/Schulleiter), Regula Eberle (Leiterin Marketing), Stefanie Thurnherr (Lehrgangsleiterin Marketing- und Verkaufslehrgänge, Leiterin Kundenclubs); verantwortlich bei der Agentur am Flughafen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Dominique Rutishauser (Creative Direction), Ketil Eggum (Art Direction), Katharina Eugster (Interactive Media Design) Max Eugster (Beratung). (pd/lom)