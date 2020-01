Excom Media: Khevan Hauser startet als Key Account Manager

Khevan Hauser ist neuer Key Account Manager der Excom Media AG. Der 39-Jährige übernimmt die Nachfolge von Erich Mazenauer, der zum 31. Januar 2020, nach mehr als dreizehn Jahren, das Unternehmen verlässt, um in den wohlverdienten Ruhestand zu treten.

In seiner Funktion als Key Account Manager betreut Khevan Hauser nationale und internationale Pharmaun-ternehmen sowie deren Medienagenturen- Als ausserordentliches Sprachtalent übernehme er die Beratung gesamtschweizerisch, in allen drei Sprachregionen, schreibt Excom Media in einer Mitteilung.

Hauser wechselte von News Aktuell, wo er in den vergangenen Jahren als Key Account Manager die Kunden in ihren PR-Aktivitäten beraten hatte.

Excom Media AG betreibt und vermarktet die Healthcare- & Beauty-Channels, das sei die grösste digitale POS-Werbeplattform in Schweizer Apotheken und Drogerien. Das Netzwerk umfasst rund 500 Grossbildschirme. (pd/eh)