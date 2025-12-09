Publiziert am 09.12.2025

79 Prozent der befragten Agenturen sehen künstliche Intelligenz (KI) als dominanten Trend, 97 Prozent setzen KI bereits in ihrer Arbeit ein. Die Technologie beschleunigt vor allem Workflows, ersetzt aber laut Studie keine strategische Planungstiefe, was auch für Schweizer Agentur- und Markenverantwortliche den Druck erhöht, Erwartungen und Möglichkeiten sauber zu kalibrieren.

Rund die Hälfte der Agenturen nennt den Zugang zu qualifizierten Mitarbeitenden als grösste Herausforderung. Besonders in kleineren, kompetitiven Märkten wie der Schweiz werden hybride und flexible Arbeitsmodelle als Schlüsselfaktor gesehen, um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten.

Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit

Fast jede zweite Agentur berichtet, dass Kundinnen und Kunden Nachhaltigkeitsnachweise verlangen, während die tatsächlichen Investitionen dahinter – insbesondere im DACH-Raum – häufig durch Budgets limitiert bleiben. Die Studie zeigt damit eine Lücke zwischen Anspruch und Umsetzung, die auch für Schweizer Marken ein Reputationsrisiko, aber zugleich eine Positionierungschance für konsequent nachhaltige Anbieter darstellt.

Live-Erlebnisse werden laut Index zunehmend als Startpunkt für langfristige, kanalübergreifende Content-Strategien genutzt. 56 Prozent der befragten DACH-Kundinnen und -Kunden wünschen sich sinnstiftende, immersive Erlebnisse, die über den eigentlichen Event hinaus wirken und etwa Social-Kampagnen, Community-Building und Echtzeit-Formate verbinden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Messbarkeit und KPI-Lücke

Während 74 Prozent der Kundschaft den Return on Investment als wichtigsten Erfolgsindikator definieren, verfügen fast 40 Prozent der DACH-Unternehmen über keine klaren KPIs für Live-Kommunikation. Der European Experience Index betont, dass Wirkung nur nachweisbar ist, wenn Marken und Agenturen gemeinsame Messmodelle entwickeln und konsequent anwenden – ein Thema, das auch für den Schweizer Markt an Bedeutung gewinnt.

Der European Experience Index 2025 wurde vom Agenturnetzwerk 27Names in Auftrag gegeben und vom Marktforschungsunternehmen NewtonX durchgeführt. Das Netzwerk umfasst 27 unabhängige Live-Experience-Agenturen aus ebenso vielen europäischen Ländern mit insgesamt über 1200 Mitarbeitenden. Die Schweiz wird im Netzwerk durch die Zürcher Kreativagentur Jeff vertreten. (pd/cbe)