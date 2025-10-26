Kommunikations Summit: KI im Gesundheitswesen

Publiziert am 26.10.2025

Am Freitag fand in der Europaallee Zürich der Kommunikations Summit 2025 statt, organisiert von MediCongress. Die Veranstaltung beleuchtete, wie KI, neue Technologien und kreative Strategien die Gesundheitskommunikation prägen. Rund 90 Teilnehmende folgten der Einladung, wie es auf Anfrage heisst.

Roger Basler de Roca von Analytics Agentur erläuterte laut einer Mitteilung die Wirkung von KI-Avataren als Meinungsmacher und demonstrierte den praktischen Nutzen von KI in der Patientenkommunikation. Morell Westermann, CEO von Inspire your Next, sprach über Content-Strategien zwischen Überflutung und Relevanz. Fee Riebeling von der 20-Minuten-Gruppe zeigte auf, wie Deepfakes und Fakenews das Vertrauen im Gesundheitswesen herausfordern.

Guido Marsch von Netsafe stellte «Netsafe GPT» als Schweizer Alternative zu ChatGPT vor und erklärte, wie externe und interne Kommunikation orchestriert werden kann. Roman Szeliga, Geschäftsführer von Happy&Ness, erklärte die Bedeutung von Humor und Empathie in der Kommunikation. Ferris Bühler, CEO von Ferris Bühler Communications, präsentierte «Health-Tainment»-Ansätze und zeigte, wie Storytelling im Gesundheitswesen Menschen erreicht.

Thomas Hutter erläuterte den Einsatz von DeepSearch-Tools wie Gemini für datengetriebene Kommunikation. Jenny Wagner von Ferris Bühler Communications erklärte den Aufbau eigener Newsrooms für effizientere Öffentlichkeitsarbeit. Till Hornung und Michaela Sonderegger von den Kliniken Valens sprachen über Rebranding-Prozesse, die ganze Unternehmenskulturen transformieren.

Der Summit wurde in Zusammenarbeit mit Hauptpartner Ferris Bühler Communications sowie Google Cloud und dem ESB Marketing Netzwerk durchgeführt. (pd/cbe)