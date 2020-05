Pointbreak: Kim Grenacher wird Managing Partner

Die Live-Marketing Agentur Pointbreak stellt sich neu auf. Kim Grenacher ist per sofort als Managing Partner tätig, heisst es in der Mitteilung dazu. Dabei kümmert sie sich in erster Linie um die strategische Weiterentwicklung der Agentur und nimmt sich der Optimierung im Geschäftsalltag und der Entwicklung neuer Projekte an.

Als eidgenössisch diplomierte Kommunikationsplanerin beriet Grenacher mehrere namhafte nationale und internationale Brands bei der Werbeagentur Startbahnwest. Anschliessend übernahm sie das Marketing und die Kommunikation von Swiss Casinos Zürich und integrierte das erste Zürcher Casino erfolgreich in die Unterhaltungswelt der Schweiz.

Seit vier Jahren ist Grenacher nun bei Pointbreak als Kommunikationsleiterin und in der Geschäftsführung tätigt und setzt grosse Visionen in reale Emotionen und Erlebnisse um. Nebst verschiedenen Eigenveranstaltungen war sie massgebend bei der Gründung von Oana sowie bei der Entwicklung des Freiruum in Zug tätig.

Die Agentur sucht zurzeit nach einer Nachfolge als Leiter/in Kommunikation und Marketing. (pd/wid)