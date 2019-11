Kitag und Werbeweischer kooperieren weiterhin: «Wir sind mit Werbeweischer stets gut gefahren – und wir sind überzeugt, dass das eingespielte Team auch in Zukunft mit unserer Dynamik mithält», so Philippe Täschler, CEO der Kitag-Gruppe, in einer Mitteilung vom Montag. Die «langfristige Zusammenarbeit» sei «soeben auch für die 2020er-Jahre bestätigt» worden, schreibt Werbeweischer.

«Wir sind Kitag zu grossem Dank verpflichtet», betont Christof Kaufmann, CEO von Werbeweischer Schweiz, «und es erfüllt uns mit grossem Stolz, dass wir die in uns gesetzten Erwartungen offenbar erfüllen konnten. So ist es uns eine ganz besondere Freude, dass der Partner der ersten Stunde auch im neuen Jahrzehnt mit von der Partie ist» (pd/eh)