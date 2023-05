Localsearch hilft Unternehmen – seien sie auch noch so klein – gefunden zu werden. Darum kreierte die Agentur am Flughafen im Auftrag des Marketingpartners das kleinste Postmailing um neue Leistungspakete und Produkte bei ehemaligen Kundinnen und Kunden bekannt zu machen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dieses Mailing ist das kleinste (140 × 90 mm), welches die Schweizer Post gerade noch zum Normaltarif befördert. Um die Zeilen auf den ersten Seiten des handadressierten Mini-Mailings lesbar zu machen, wurde gleich eine Lupe mitgeliefert.

Von Seite zu Seite wird der Schriftgrad laut Mitteilung grösser, analog wie die Angebote von Localsearch auch kleinste Unternehmen im Internet, zumindest in der Schweiz, gross und auffindbar machen sollen und ihnen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen sollen.





Das Mailingkonzept wurde in neun zielgruppenspezifischen Varianten gestaltet, die auf entsprechende Landingpages zur Kampagne führen.



Verantwortlich bei Localsearch: Alain Deville (Head of Marketing), Valentina Parente (Senior Digital Customer Experience Manager), Julia Blass (Digital Customer Experience Manager); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Wilko Nuber (Art Direction), Elia Vogt (Junior Art Direction), Michael Lindenmann (Copywriting), Max Eugster (Beratung/Projektleitung); Druckerei Robert Hürlimann (Produktion), Printimo / Optimo Service (Produktion). (pd/yk)