Publiziert am 22.12.2025

Tamedia Advertising übernimmt ab 1. Januar die Vermarktung der Nachhaltigkeitsinitiative #Wirsindzukunft, teilt das Medienhaus mit. Die Initiative richtet sich an ein breites Publikum und will für Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Klimaschutz sensibilisieren.

# Wirsindzukunft existiert seit 2020 und wird von Partnern aus der Privatwirtschaft sowie von EnergieSchweiz getragen. Die Kampagne zielt darauf ab, die Schweizer Bevölkerung zu nachhaltigem Verhalten im Alltag zu motivieren. Mit der Integration ins Tamedia-Umfeld soll die Initiative laut Philipp Mankowski, Managing Director Tamedia Advertising, zusätzliche Reichweite erhalten. Die Kampagne kombiniert redaktionelle Inhalte, Branded Content und Werbemittel. (pd/spo)