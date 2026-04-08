Flin: Krankenkasse wagt sich an sensibles Thema

Publiziert am 08.04.2026

Herzstück der Initiative ist eine repräsentative Umfrage unter der Schweizer Bevölkerung zum Testverhalten bei sexuell übertragbaren Krankheiten (STI) sowie ein PDF-Leitfaden, der Paare zu offeneren Gesprächen über Sex anleiten soll. Ergänzt wird das Angebot durch eine Serie von Blogartikeln zu Themen wie Pornosucht, Verhütung für den Mann, männliche Fruchtbarkeit und Wechseljahre.

Erarbeitet wurden sämtliche Inhalte in Zusammenarbeit mit der Sexologin Miriam Siegenthaler und dem Facharzt Antonios Liolios. Das Ziel: ein sogenanntes Content-Nurturing-Netzwerk, das den Themenkomplex sexueller Gesundheit ganzheitlich abbildet – jenseits von oberflächlichen Gesundheitstipps.

«Wir setzen bewusst auf Themen, die Menschen im Alltag beschäftigen – auch dann, wenn sie sensibel oder im Versicherungskontext noch wenig etabliert sind», sagt Florence Hauri, Kommunikationsspezialistin bei Atupri.

Leandra Brun, Content Marketing Spezialistin und Projektleiterin bei Flin, betont den gesellschaftlichen Anspruch hinter dem Projekt: Man wolle Inhalte schaffen, «die zu Gesprächen über sexuelle Gesundheit anregen» und Menschen bei einem oft tabuisierten Thema «sprachfähiger machen». Die Kampagne ist ab sofort auf den digitalen Kanälen von Atupri abrufbar. (pd/spo)