Olma: Kreative für Messesujet 2026 gesucht

Publiziert am 27.10.2025

Erstmals wird das Kampagnen-Visual digital konzipiert und erst in einem zweiten Schritt für die klassische Plakatwerbung adaptiert. Das visuelle Konzept soll Bewegung, Energie und Leichtigkeit vermitteln. «Unsere Plakate erzählen seit Jahrzehnten, wofür die Olma steht. Jetzt bewegen sie sich – so wie die Olma selbst», wird Claudia Bartolini, Leiterin Marketing bei der Olma Messen St. Gallen, in einer Mitteilung zitiert.

Professionelle Designer, Agenturen und Gestaltungsschulen können sich bis zum 5. Dezember 2025 mit einem Motivationsschreiben und Referenzen bewerben. Aus allen Einreichungen werden vier Teams ausgewählt, die ihre Entwürfe entwickeln und präsentieren dürfen. Das Siegerprojekt wird im Frühling 2026 gekürt.

Die Olma 2026 führt eine «Olma Action Area» in Halle 9.0 ein – einen 2000 Quadratmeter grossen Erlebnisraum für Spiel, Sport und Spass. Neu dabei sind die Schweizer Armee und Chocosuisse mit Sonderschauen. Ehrengast der 83. Olma ist der Kanton Schwyz. Die Messe rechnet mit über 300'000 Besuchenden. (pd/cbe)