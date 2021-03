2020 lancierte Samsung die erste tragbare Flash-Memory mit eingebautem Fingerabdruckscanner. Um diese Produktneuheit bei ICT-Verantwortlichen bekannt zu machen und Leads für Bestellungen zu generieren, beauftragte Samsung Kunde & Co für die Kampagnenkonzeption sowie Umsetzung.

«Better safe… than sorry»: Das übergeordnete Kampagnenziel war, die Position von Samsung als weltweiten Marktführer bei Flash Memorys zu stärken sowie Sales-Termine für den Verkauf des neuen Produktes zu generieren. Das Konzept für die Bewerbung der Samsung PSSD T7 Touch bestand im Kern aus exklusiver Direktwerbung, die per Post an 150 ausgewählte Entscheidungsträger von Schweizer Grossfirmen verschickt wurde. Story und Mechanik der Direktwerbung wurde basierend auf eruierten Zielgruppen-Insights entwickelt und im Vorfeld auf deren Wirksamkeit getestet. Die Ansprache der Empfänger «better safe… than sorry» erfolgte direkt auf ihr Kernbedürfnis abzielend: nämlich die kontinuierliche Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit in ihren Betrieben und die damit entsprechend verbundene Vorsicht gegenüber potenziell schädlicher Hard- oder Software und externen Systemangriffen sowie schwerwiegender Folgen daraus. Das Mailing präsentierte dem IT-Verantwortlichen eine solide Lösung in Form eines Testexemplars der PSSD T7 Touch und forderte ihn auf, seine Erfahrungswerte in einem persönlichen Feedbackgespräch mit einem ihm zugewiesenem Samsung Mitarbeitenden zurückzumelden. Um Pull-Effekte zu erzeugen wurde die Direktwerbung mit Social Media sowie Newsletter-Aktivitäten begleitet und die gesamtheitlich gewonnenen Leads vom Samsung Sales-Team weiterbearbeitet.

Die Kampagne generierte laut einer Mitteilung der Agentur Kunde & Co rund 26 Kundenmeetings, was einer Rücklaufquote von 20 Prozent entspricht. «Das zeigt, dass physische Mailings in unserer digitalen Welt immer noch ein starkes Marketingelement sind», sagt Henrik Kattrup, Partner von Kunde & Co Schweiz. Pekka Blanc, Marketing Manager bei Samsung Schweiz, fügt an: «Das Direct Mailing werden wir in unserem Kampagnen-Mix sicherlich beibehalten. Mit Kunde & Co haben wir den richtigen Partner zur Seite, um Wirkung zu erzeugen und um innovative sowie differenzierende B2B-Werbeformate zu entwickeln.»

Kunde & Co begleitet Samsung Schweiz als Lead-Agentur im Bereich der Business-Lösungen seit 2019. (pd/eh)