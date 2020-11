Naoo: Kundenbindungsprogramm startet mit 40 Partnern

Das Zürcher Startup Naoo hat eine App lanciert, die den Zürcher Retailaufmischen soll. Der Launch des ganzheitlichen Loyalitätsprogramms findet in der Stadt Zürich mit Fokus auf die Europaallee und das Viadukt statt, heisst es in einer Mitteilung. Rund 40 Geschäfte seien Teil der Community.

Unter dem Motto «Explore. Connect. Benefit.» ermöglicht Naoo den Konsumenten, neue Geschäfte und Angebote zu entdecken, sich in der Community auszutauschen und inspirieren zu lassen, sowie auf allen Einkäufe in den Partner Geschäften zu profitieren. In der Launchphase werden zudem Aktionen, das Punkte sammeln noch attraktiver machen. Für die teilnehmenden Geschäfte biete Naoo eine neue Möglichkeit mit Konsumenten zu interagieren, diese zu binden und insgesamt die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Der Markteintritt wird von einer grossflächigen Kampagne in der Stadt Zürich begleitet. Unteranderem wird eine Out-of-Home-Kampagne mit Clear Channel, sowie eine Online Kampagnemit Teads umgesetzt. Nach erfolgreicher Lancierung in Zürich stehen weitere Schweizer Städte auf dem Expansionsplan des Zürcher Startups. (pd/wid)