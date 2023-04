FE Agentur: Kupferfarbenes SOB-Tram in Zürich unterwegs

Sie sind auffällig, bequem und beliebt: Die kupferfarbenen Traverso-Züge der Südostbahn. Sie verkehren als «Voralpen-Express» von der Ost- in die Zentralschweiz, als «Treno Gottardo» von der Deutschschweiz ins Tessin und als «Aare Linth» von Bern Richtung Graubünden. Zur Flotte der 24 Niederflurzüge gesellt sich nun in der Stadt Zürich ein einmaliger «Meterspur-Traverso». Ein Tram der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) ist seit Samstag, 1. April 2023, kupferfarben und mit SOB-Logo auf der Züri-Linie unterwegs. «Nach der Übernahme von Linien im Fernverkehr ist es die logische Weiterentwicklung, dass wir auch im städtischen Nahverkehr aktiv werden», wird Reto Ebnöther, Leiter Marketing und Vertrieb der Südostbahn, in einer Mitteilung zitiert.

Eine Einweihung am 1. April passe nämlich gut zum überraschenden optischen Effekt des Trams, das damit gleichzeitig eine wichtige Botschaft transportiere.

Here it is, the #Südosttram or #Tramverso!

Announcing a special livery on 1st of April, as everyone does, and then really gonna do it: This is some of the finest trolling I saw in Swiss transport history!

Congratulations, @conradion and @sob_ch! pic.twitter.com/jZjN1gV3IN