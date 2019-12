Dentsu Aegis: Lara Jelinski wird Amplifi-Geschäftsführerin

Lara Jelinski tritt ab Januar 2020 die Nachfolge von Andrea Dallago an und wird neue Geschäftsführerin der Dentsu-Aegis-Network-Business-Unit Amplifi. Jelinski bringe mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Medienbranche mit. Zuletzt war sie Senior Trading Manager bei MediaCom und für die Transaktionstätigkeiten der Kunden, Kostenkontrolle, KPIs, sowie die Stärkung von Partnerschaften verantwortlich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Jelinski wird Mitglied der Geschäftsleitung für Amplifi, dem Media-Innovation- und Investment-Bereichs des Dentsu Aegis Networks (DAN). Sie ist Walter Hassler, CFO des DAN Switzerland, unterstellt. Hassler übernimmt ab Januar 2020 eine neu definierte Rolle als COO für die Media Brands des DAN Switzerland, verantwortet aber auch weiterhin den Schweizer Markt als CFO.

Andrea Dallago tritt nach zwei Jahren als Geschäftsführerin zurück, bleibt aber laut Mitteilung im Unternehmen und wird sich wieder verstärkt dem operativen Geschäft widmen. Sie übernimmt die Verantwortung für den Aufbau einer neuen Abteilung, die den Fokus auf Qualität in der Medialeistung für alle Kunden legt. Dieser Bereich wird in Zukunft ein besonderer Schwerpunkt innerhalb der Media Brands des Dentsu Aegis Networks sein. (pd/cbe)