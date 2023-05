Hashcap: Laura Di Bella wird Chefin Digital Marketing

Mit über 14 Jahren Erfahrung als Digital Marketing Managerin wird Laura Di Bella Hashcap ad'agency als Leiterin des Digital Marketing Teams in Zürich verstärken, heisst es in einer Mitteilung. Vor ihrer Tätigkeit bei der Agentur arbeitete Di Bella in verschiedenen Firmen als Digital Marketing Managerin in der Schweiz, darunter bei Victoria Jungfrau Collection, Worldline Switzerland und Maerki Baumann & Co.

In ihrer neuen Rolle wird sie die Digitalstrategie von Hashcap weiterentwickeln und die bestehenden Angebote im Bereich Digitales Marketing und Social Media ausbauen. Dank ihrer Erfahrung werde Di Bella dazu beitragen, die Kunden bei der Umsetzung von erfolgreichen Digital Marketing-Kampagnen zu unterstützen. (pd/wid)