Accenture Schweiz: Lea Klipfel neu beim Beratungsunternehmen

Das Beratungsunternehmen Accenture erhält in der Schweiz eine neue Leiterin Marketing und Kommunikation. Lea Klipfel wird gemeinsam mit ihrem Team die Kommunikationsaktivitäten im Schweizer Markt weiter ausbauen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Klipfel folgt auf Renata Cavegn, die eine neue Stelle innerhalb des Unternehmens angetreten hat. Sie berichtet direkt an den designierten Country Managing Director Marco Huwiler.

Klipfel blickt auf über zehn Jahre Erfahrung im Dienstleistungsmarketing zurück. Zuletzt baute sie die Marketing- und Kommunikationsabteilung des Software-as-a-Service-Start-ups 1plusX auf. Frühere Stationen beinhalten die Marketingleitung beim Schweizerischen Versicherungsverband sowie die Tätigkeit als Marketing Specialist im Bereich Private Banking der Deutschen Bank.

Die 35-Jährige hat an der Saxion Hogeschool in Enschede (NL) International Business and Languages studiert und an der Fernfachhochschule Schweiz ihren Master in Business Management mit Fokus «Innovation Management» erworben. (pd/cbe)