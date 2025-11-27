27.11.2025

Go! Uni-Werbung

Lernende lancieren LeihBox-Transportset

Zwei Lernende haben ein spezielles Mehrweg-Transportset für Weihnachtsgeschenke entwickelt. Das «Weihnachts-Transport-Special» besteht aus drei stapelbaren LeihBox-Mehrwegboxen, die jeweils rund 20 bis 30 Geschenke fassen.
Das «Weihnachts-Transport-Special» von LeihBox besteht aus drei stapelbaren Mehrwegboxen für den sicheren Transport von Weihnachtsgeschenken.​ (Bild: zVg)
Publiziert am 27.11.2025

Anastasia Kurer und Elena Catania von Go! Uni-Werbung in St. Gallen entwarfen das Konzept gemeinsam mit LeihBox aufgrund eigener Erfahrungen mit umkippenden Papiertaschen und Geschenksäckli beim Autotransport. Die Boxen sollen Geschenke, Guetzli und Mitbringsel rutsch- und kippfest transportieren und dabei Einwegverpackungen wie Plastiksäcke und Papiertaschen ersetzen.

Das Weihnachtsset ist ab sofort bei LeihBox bestellbar. Es wird zum Pauschalpreis an zahlreiche Kioske im ganzen Land geliefert, der Rückversand ist inbegriffen.

«Uns war wichtig, eine Lösung zu entwickeln, die sofort verstanden wird und im Alltag wirklich hilft», so Anastasia Kurer. Elena Catania ergänzt: «Nachhaltigkeit funktioniert dann am besten, wenn sie einfach, günstig und für alle zugänglich ist.»


