Orell Füssli: Lesebegeisterte erhalten eine Community

Orell Füssli startet eine Community für alle Lesebegeisterten in der Deutschschweiz. Diese bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich über ihre Lieblingsbücher auszutauschen und sich gegenseitig Lektüretipps zu geben. Die Community bietet Raum für Diskussionen über alle Arten von Büchern aus der ganzen Welt. Dabei will Orell Füssli auch immer wieder der Schweizer Literatur eine Plattform bieten. Seit dem 5. November ist die Beta-Version der Community exklusiv für Premium-Card-Inhaber online. Im Frühjahr 2021 folgt der offizielle Launch, heisst es in einer Mitteilung.

«Mit der Orell-Füssli-Community schaffen wir eine Austausch-Plattform für alle Lesebegeisterten», wird Christine Roth, Leiterin Marketing & Kommunikation von Orell Füssli Thalia, zitiert. «Wir freuen uns – nach intensiven Aufbaumonaten – nun die Beta-Version einem grösseren Publikum zugänglich zu machen. Nachdem die Mitarbeitenden von Orell Füssli bereits zahlreiche Buchbewertungen hochgeladen und angefangen haben, sich untereinander über ihre Lieblingsbücher auszutauschen und Tipps zu geben, wollen wir in der Beta-Phase die rund 500'000 Premium-Card-Kundinnen und -Kunden miteinbeziehen.»

Die Meinung der ersten Mitglieder sei auch bereits gefragt. So läuft aktuell ein Voting für den definitiven Namen der Community von Orell Füssli, wie es weiter heisst. «Wir wollen, dass die Mitglieder die Plattform nach ihren Wünschen und Bedürfnissen mitgestalten können. Deshalb haben wir entschieden, unsere treuen und engagierten Premium Card-Kundinnen und -Kunden bereits in der Beta-Version zur Gestaltung der Community einzuladen und sie den finalen Namen bestimmen zu lassen», so Roth weiter.

Funktionen der Beta-Version

Mit dem Voting der Namenswahl zu Beginn des Beta-Launches setzt Orell Füssli «ein Zeichen, dass sich die Lese-Community stetig weiterentwickeln soll». In der aktuellen Version sind laut Mitteilung bereits verschiedene Funktionen verfügbar. So können die Mitglieder ihr virtuelles Bücherregal füllen, Bewertungen verfassen und kommentieren, Bücher bewerten sowie Fragen stellen und mit den anderen Mitgliedern diskutieren. Weitere Features, wie die Möglichkeit anderen Mitgliedern zu folgen, werden bereits im Verlauf der Weiterentwicklung eingeführt werden. Auch das Design wird laufend weiterentwickelt.

Alle Inhaber einer Premium Card erhalten einen Code per E-Mail, um sich für die Community registrieren zu können. Lesebegeisterte ohne Premium Card können sich online für die Beta-Version der Lese-Community bewerben.

Offizieller Launch im Frühjahr 2021

Orell Füssli plant den offiziellen Launch der Community im Frühjahr 2021. Ab dann können sich alle Interessierten direkt registrieren. Auch nach dem Launch wird sich die Community laufend weiterentwickeln. «Die Lese-Community soll möglichst nah an den Bedürfnissen der Mitglieder sein, denn sie füllen sie mit Leben und ihren Leseerfahrungen. Orell Füssli wird ein offenes Ohr für die Wünsche der Mitglieder haben und laufend neue Funktionen und Möglichkeiten einführen. Die ersten Ergänzungen für das Frühjahr 2021 stehen schon fest: Wir werden die Community aus dem Internet in die Orell-Füssli-Buchhandlungen holen und somit unseren Omnichannel-Ansatz auch auf dieses Projekt ausweiten. Kundinnen und Kunden sollen an Thementischen die meistdiskutierten Bücher von der digitalen Plattform auch physisch in unseren Filialen entdecken können. Zudem denken wir bereits an exklusive Veranstaltungen für die Mitglieder, wie zum Beispiel Lesezirkel oder Treffen und Lesungen mit Autorinnen und Autoren», so Roth. (pd/cbe)