In einem Pitch-Verfahren hat sich Notch Interactive erfolgreich gegen mehrere namhafte Konkurrenten durchgesetzt und zeichnet sich als neue Leadagentur für den führenden Online-Supermarkt der Schweiz verantwortlich, heisst es in einer Mitteilung. Peter van der Touw, CEO von Notch Interactive, sei hoch erfreut über den Pitchgewinn. «Die Nummer 1 in diesem dynamischen Marktumfeld kommunikativ zu unterstützen, ist eine sehr spannende Herausforderung, die wir gerne annehmen», wird van der Touw zitiert.

LeShop sei mit einem Umsatz von 184,7 Millionen und über 12'500 Produkten der führende Online-Supermarkt in diesem Segment. Nebst einem Heimlieferdienst biete die Migros Tochterfirma auch kostenlose Lieferungen zu über 100 Pick-M-up-Standorten an.

An der Pflanzschulstrasse werde bereits an der Multi-Channel-Kampagne gearbeitet. Erste Arbeiten von Notch Interactive würden bald gesamtschweizerisch zu sehen sein. (pd/log)