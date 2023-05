Migros Daily lanciert in Kooperation mit dem Zürcher Restaurant Neni eine Auswahl orientalischer Gerichte, wie es in eimer Mitteilung heisst. Die frischen Köstlichkeiten von Neni kommen aus der Küche von Haya Molcho und ihren vier Söhnen. Nun wurden die kleinen Speisen für die Migros Frischetheke konzipiert. Neue und bekannte Ready-to-eat-Gerichte wie Jerusalem Chicken, Baba Ganoush oder Hummus sind ab sofort als Bowls bei Migros erhältlich.



Der Markenauftritt wurde gemäss Mitteilung von der Agentur Process entworfen und umgesetzt. Das Auge isst bekanntlich mit, deshalb wurde zusammen mit Neni und der Migros ein eigenständiges Branding entwickelt, das sowohl am Migros PoS, in den Migros-Eigenmedien als auch in diversen Awareness-Massnahmen zum Einsatz kommt.





«Wir haben es geschafft, den unbeschwerten Tel-Aviv-Vibe von Neni sichtbar zu machen», so Franziska Coninx, Abteilungsleiterin strategische Eigenmarken Migros Genossenschafts-Bund. «Mit einem Design ganz im Einklang mit dem frischen Geschmack.»

Verantwortlich beim Migros-Genossenschafts-Bund: Franziska Coninx, Simone Döbelin, Martina Fäh, Christian Keller, Thomas Blumer; Bruno Rubatscher (Fotografie und Bewegtbild), Oliver Roth (Fotografie und Bewegtbild), Christian Küng (Fotografie und Bewegtbild); Claudia Stalder (Foodstyling); Tina Aich (Produktion), Peter Kuhn (Casting), Marie Dami (Styling), Linda Belkahla (Hair & Make-up); Process (Agentur). (pd/yk)