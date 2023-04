Sir Mary: Lichtkunst als erfolgreicher Härtetest

Die Kamera des neuen Samsung «Galaxy S23 Ultra» schiesst auch bei wenig Licht hochqualitative Bilder – so das Versprechen. Um dieses auch einzulösen, luden Samsung, Leadagentur Sir Mary und Villa Nomad zu einem Creator-Event der speziellen Art.

In der Gallerie Blue Velvet Projects am Zürcher Bellevue stellten mit Carl Knox, Jacqueline Hen, Massimiliano Moro und Yael Anders vier nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler Werke aus, deren prägendes Gestaltungselement Licht ist. Unter dem Motto #ShareTheEpic wurden die Anwesenden nicht nur dazu ermutigt, die inspirierenden Arbeiten mit dem «S23 Ultra» einzufangen und zu teilen, sondern auch direkt mit den Werken zu interagieren. Die eindrucksvollen Arbeiten erwiesen sich im ansonsten lichtarmen Setting als erfolgreicher Härtetest mit Wow-Effekt für die Handykamera.

«Für Content Creators ist eine gute Kamera ein Muss. Mit dem #ShareTheEpic Event konnten sich die Gäste selbst von der erstklassigen Kamera des neuen ‹Galaxy S23 Ultra› überzeugen. Die eindrücklichen Lichtprojektionen der Künstlerinnen und Künstler bildeten das perfekte Motiv, um mit dem ‹S23 Ultra› im Dunkeln einmaligen Content zu kreieren», wird Dario Casari, Country Manager bei Samsung Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Verantwortlich bei Samsung: Toni Koller (Head of IM Marketing SEAS), Fabian Fehr (Head of IM Marcom SEAS), Allan Haverman (Head of IM Marcom), Tina Baumberger (Marcom Professional IM), Nora Baumann (Head of Branded Content SEAS), Serap Yavuz (Influencer Relations Professional), Vivienne (Communications Manager), Hani Guan (Training Manager IM); verantwortlich bei Sir Mary: Nicolas Hostettler (Managing Director), Jacqueline Willimann (Senior Account Manager); Partner: Villa Nomad GmbH (Eventmanagement). (pd/cbe)