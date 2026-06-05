Publiziert am 05.06.2026

Den Auftakt machte ein «I love Zürich»-Schriftzug mit Herz-Symbol. In einem zweiten Schritt wurde das Herz schrittweise in das Wingo-Logo überführt, bevor in einer dritten Phase das vollständige Kampagnen-Visual fertiggestellt wurde. Alle Illustrationen wurden von Hand gezeichnet und anschliessend mit Pinsel und Spraydose auf die Fassade übertragen.

«Gerade in den letzten Jahren und angesichts der rasanten Entwicklung von KI ist es mir als Künstler und Creative Director ein grosses Anliegen, echtes Handwerk sichtbar zu machen. Kunst lebt von menschlichen Emotionen!», wird Creative Director Fabian «Bane» Florin in einer Mitteilung zitiert. Thom Businger, zuständig für Marketing Communications bei der Wand AG, ergänzt: «Wir wollen zeigen, dass Grossflächenwerbung mehr sein kann als nur ein statisches Bild. Durch das Malen in Etappen an einem so hochfrequentierten Ort erzeugen wir eine Geschichte mit Spannung, der man sich im urbanen Raum nicht entziehen kann.»

Beteiligt an dem Projekt waren neben der Wand AG die Kreativagentur Bold sowie APG|SGA als Aussenwerbe-Vermarkterin. Bereits im Vorjahr hatte die Wand AG an derselben Lage mit einem begehbaren Kletter-Mural für die UBS auf sich aufmerksam gemacht (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)