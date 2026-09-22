NZZ Bellevue: Lifestyle-Angebot wird zehn Jahre alt

Publiziert am 22.09.2026

Wie die NZZ mitteilt, soll NZZ Bellevue in Zukunft nicht mehr nur über redaktionelle Inhalte, sondern auch über Veranstaltungen und «ausgewählte Partnerschaften» erlebbar werden. Konkret wird der Jubiläumsanlass gemeinsam mit Villa Nomad und NZZ Live durchgeführt. Zudem entstand mit dem NZZ Shop eine limitierte Jubiläumskollektion, die laut Mitteilung «innerhalb kurzer Zeit» ausverkauft gewesen sei – Angaben zu Stückzahl oder Verkaufszeitraum macht die NZZ nicht.

«NZZ Bellevue hat sich als Teil der NZZ am Sonntag in den vergangenen zehn Jahren zu einem wichtigen Reichweitenprodukt der NZZ entwickelt», lässt sich Beat Balzli, Chefredaktor der NZZ am Sonntag, in der Mitteilung zitieren. Das Angebot erschliesse Zielgruppen, die mit den Bezahlangeboten des Verlags allein nicht erreicht würden.

Chefredaktorin Kerstin Netsch spricht von einer schrittweisen Weiterentwicklung der Marke, um deren Themen «auch ausserhalb der digitalen Kanäle zu erleben». Inhaltlich bespielt NZZ Bellevue seit zehn Jahren Themen aus Mode, Design, Beauty, Kulinarik und Reisen, sowohl digital wie auch wöchentlich im gedruckten «NZZ am Sonntag Magazin».

Die Jubiläumsausgabe des Magazins vom 20. September widmet sich laut NZZ den 100 drängendsten Fragen zur Kunst des schönen Lebens; die Antworten stammen von Schweizer Kreativen, Denkerinnen und Weggefährten sowie von der Redaktion selbst. (pd/cbe)