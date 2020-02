Ammarkt: Livique feiert die Individualität

Der Claim «Wohne wie du lebst» ist keine Dekoration sondern Programm, wie es in einer Mitteilung heisst. Livique verstehe sich als Plattform, wo sich die individuellen Kundenwünsche und die hohe Wohnkompetenz der Livique-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen. War der Katalog früher quasi eine Parade der erhältlichen Möbel, liege heute der Fokus auf der Inspiration und im Aufzeigen von Möglichkeiten.

Selbstverständlich sei es auch bei Livique so, dass der effektive Kaufakt immer öfters online im E-Shop stattfindet. Der Weg dahin finde aber nach wie vor zu einem grossen Teil offline statt. Sei es in einer der 25 Filialen oder eben via Katalog oder Produktebroschüren.

«Die Anforderungen an einen Katalog haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Unsere langjährige Agentur Ammarkt in St. Gallen und mein Team investieren jedes Jahr viel Zeit und Energie in die Weiterentwicklung unserer Print-Werbemittel. Und die Zahlen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind», lässt sich Livique Marketing- und Einkaufschef Antonis Lambrinoudakis in der Mitteilung zitieren.





