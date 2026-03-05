Yes Media Award: LockIn mit «FocusBox» als Gewinner

Publiziert am 05.03.2026

Das Miniunternehmen LockIn von der Stiftsschule Einsiedeln hat den Yes Media Award 2026 gewonnen. Die Fachjury aus Shining Film, Weischer.Cinema und Young Enterprise Switzerland (Yes) wählte die FokusBox als bestes Projekt für eine kommerzielle Vermarktung im Kino aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zehn Miniunternehmen präsentierten am Donnerstag ihre Geschäftsideen im Kino Toni der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Die Teams aus dem Company Programme von Yes hatten eigenständige Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, zu produzieren und zu vermarkten. Die Präsentationen dauerten drei Stunden, inklusive Fragen der Jury.

LockIn bietet die «FocusBox», in die das Handy gelegt wird, um Coins für Rabattcodes und Gutscheine bei Partnern zu sammeln. Der Slogan lautet «Box zu. Fokus an.» Das Team besteht aus Schülerinnen und Schülern der Stiftsschule Einsiedeln.

Der Gewinn umfasst die Produktion eines Kinospots durch Studentinnen des Studiengangs Cast Audiovisual Media der ZHdK. Der Spot hat Premiere am 30. Mai 2026 beim Nationalen Finale des Company Programmes im Zürcher Hauptbahnhof und wird danach in Schweizer Kinos ausgestrahlt. (pd/cbe)