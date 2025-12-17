Publiziert am 17.12.2025

Die NextGen-Agentur Zeam erhält das Kommunikationsmandat für die Kampagne «Love Life» für die Jahre 2026 bis 2030. Dies gaben die Trägerorganisationen Bundesamt für Gesundheit, Aids-Hilfe Schweiz und Sexuelle Gesundheit Schweiz bekannt.

Zeam setzte sich in einem zweistufigen, selektiven WTO-Ausschreibungsverfahren durch. Die Agentur wird künftig für Planung und Umsetzung der Kommunikationsmassnahmen verantwortlich sein.

Die Kampagne richtet sich neu gezielt an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 26 Jahren. Damit verengt Love Life den Fokus gegenüber der bisherigen breit angelegten Bevölkerungskampagne. Ziel bleibt es, über sexuell übertragbare Infektionen und Safer Sex zu informieren und zu sensibilisieren. Geplant sind die Weiterentwicklung der Online-Kanäle sowie neue Partnerschaften mit Institutionen im Freizeitbereich der Zielgruppe. (pd/spo)