Publiziert am 26.05.2026

Im Zentrum der Kampagne steht ein humorvoller KI-Clip, in dem Hänni von einem überdimensionierten Sandwich in Versuchung geführt wird. Die zentrale Botschaft lautet auf Schweizerdeutsch: «D'Trinkmauzitt, wo vor schlächtem Ässe schützt».

«Bei mir läuft selten ein Tag gleich ab – Studio, unterwegs, Termine und oft direkt schon wieder weiter zur nächsten Sache. Und genau dann erwischt man sich halt schnell dabei, irgendwas Ungesundes zu snacken», wird Hänni in einer Mitteilung zitiert. Yfood soll in solchen Momenten als vollwertige Mahlzeit im Drink-Format einspringen.

Mit der Wahl eines Schweizer Gesichts ergänzt Yfood seine DACH-Strategie: In Deutschland ist Sophia Thomalla Markenbotschafterin, in Österreich Melissa Naschenweng. Für die Schweiz ist Yfood unter anderem bei Coop und Migros sowie auf Yfood.ch erhältlich.

Yfood wurde 2017 in München gegründet und bezeichnet sich als Marktführer in der Kategorie Smart Food in Europa. Die Produkte sind in mehr als 30 europäischen Märkten bestellbar. (pd/cbe)