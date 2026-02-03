Interact Media Group: Luca Maier verantwortet Werbelösungen

Die Interact Media Group (ehemals Nau Media AG) hat Luca Maier per 1. Februar zum Director Product & Ad Solutions ernannt, teilt sie am Dienstag mit. Maier bringt eine Expertise in der Medienbranche mit und soll eine Schlüsselrolle in der aktuellen Transformationsphase des Unternehmens einnehmen.
«Die Qualität und Performance unserer Werbelösungen für unsere Kunden stehen im Vordergrund. Maier wird diesen Bereich verantworten», wird CCO Dragan Dojcinovic in der Mitteilung zitiert. (pd/spo)
Kommentar wird gesendet...