C3 Schweiz: Lukas Baumgartner ist Geschäftsführer

Seit 100 Tagen leitet Lukas Baumgartner als Geschäftsführer den Schweizer C3-Standort. Die Änderung in der Standortleitung erfolgte im Zuge der gruppenweiten angepassten Führungsstruktur der Creative-Content-Marketing-Agentur, welche Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, wie C3 nun mitteilt.

Baumgartner bringe mehr als 13 Jahre Führungserfahrung in der nationalen und internationalen Kommunikationsindustrie mit, heisst es weiter. Er verantwortete unter anderem Projekte für grosse Marken wie Migros, Swisslos und Tetra Pak. Zuletzt war er Managing Partner der Boutique Agentur Today Zurich sowie Leiter Beratung und Planung bei der Foundry Group in Zürich und Berlin. Davor war Baumgartner Group Account Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei Euro RSCG Zürich. Er hat einen Executive Master of Science in Communication Management der Universität Lugano, ist Mitglied beim ADC Schweiz Kategorie Friend und ist Partner bei Mr. Green, «dem cleveren Recycling-Abo».

Ebenfalls seit Anfang des Jahres an Bord ist Marco Müller als neuer Leiter der Kreation von C3 Schweiz. Als mehrfach international ausgezeichneter Designer war er zuvor unter anderem bei Freitag und Charles Blunier & Co. Studio tätig. Müller arbeitete für Marken wie Bank Julius Bär, Gstaad Palace und Vitra. Als Co-Founder von Desta.ch, einem schweizerisch-äthiopischen Start-up, kombiniert er handgewobene Textilien mit Schweizer Design.

Die neue Führungsmannschaft um Baumgartner und Müller sei «fulminant gestartet», schreibt die Agentur weiter. Im Rahmen einer mehrstufigen Agenturevaluation wurde bereits ein prestigeträchtiges Digital-Mandat aus der Finanzindustrie gewonnen.

C3 unterhält Standorte in Berlin, München, Hamburg, Stuttgart, Essen, Frankfurt, London, Prag, Ljubljana und Zürich. (pd/cbe)