CCHBC Schweiz: Lukas Henle wird neues GL-Mitglied

Lukas Henle stösst von Nestlé Schweiz zu CCHBC Schweiz, wo er als Senior Key Account Manager tätig war und seit 2017 die Position des Customer Sales Director innehatte, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Seine Karriere begann er im Marketing und Sales bei Lindt & Sprüngli, bevor er bei Kraft Foods/Mondelez in der Schweiz und in Deutschland Positionen im Account Management und Brand Management übernahm. Henle verfügt über einen Bachelor in Wirtschaftsrecht der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Dank seines tiefgreifenden Kategorie- und Multi-Channel-Verständnisses in Kombination mit funktionsübergreifender Erfahrung im strategischen Key Account Management, Business Development und Consumer Marketing sei Lukas Henle ideal aufgestellt, um erfolgreich zum Wachstum von CCHBC Schweiz beizutragen.

«Unser Ziel im Key Account wird es sein, das Wachstumspotential der verschiedenen Getränkekategorien auszuschöpfen, in dem wir eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten und gemeinsam die richtigen Kanäle und Produkte für unsere Konsumenten definieren. Ich freue mich darauf, diese Aufgabe gemeinsam mit meinen Kolleg/-innen bei CCHBC Schweiz anzugehen», so Henle über die neue Aufgabe. (pd/lol)