GDI: Lukas Jezler übernimmt die Leitung

Der Ökonom Lukas Jezler übernimmt per Anfang 2021 die Leitung des Gottlieb Duttweiler Instituts (GDI). Dies heisst es am Dienstag in einer Mitteilung. Er folgt damit auf David Bosshart, der wie bereits kommuniziert seit April 2020 das Präsidium der Gottlieb und Adele Duttweiler-Stiftung übernommen hat.

Bosshart wird die operative Leitung des GDI bis Ende 2020 beibehalten und Jezler in der Übergangsphase im ersten Quartal 2021 weiter unterstützen. «Ich wünsche Lukas Jezler viel Erfolg und Erfüllung bei seiner neuen Aufgabe und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem GDI», so Bosshart.

An der Universität Zürich hat Jezler Betriebswirtschaft studiert und war anschliessend während rund 20 Jahren in der Schweiz und in Deutschland in verschiedenen internationalen Führungspositionen tätig. Seit knapp zwei Jahren ist er für die Migros-Gruppe tätig, zuletzt als Leiter Strategische Entwicklung und Leiter der Direktion Koordination Klubschulen und Freizeitanlagen.

In dieser Zeit lagen seine Schwerpunkte auf strategischen Themen und Projekten wie Digitalisierung der Arbeitswelt, Organisations- und Personalentwicklung, Leadership sowie Gesundheitsinitiativen, wie dem Aufbau von MiSENSO, dem neuen Fachgeschäft für Akustik und Optik der Migros-Gruppe. (pd/wid)