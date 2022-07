Chedi Andermatt: Luxushotel zeigt sich im Metaverse

Das Chedi Andermatt wagt den Schritt ins Metaverse. Als Vorreiter in der Schweizer Hotellerie präsentiert sich das 5-Sterne-Deluxe-Hotel im innovativen virtuellen Metaverse-Showroom von Worldline, wie es in einer Mitteilung heisst. Im 5-Sterne-Deluxe-Hotel können Gäste seit dem letzten Jahr auch mit den Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum bezahlen.

Ab sofort bis 19. August 2022 präsentiert sich das The Chedi Andermatt im Metaverse-Showroom von Worldline als «Merchant of the Month». Besucherinnen und Besucher können direkt im Showroom drei exklusive Angebote buchen und über verschiedene Online-Payment-Kanäle bezahlen – auch in Kryptowährung. (pd/wid)